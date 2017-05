Softbank-Chef Masayoshi Son startet laut einem Bericht einen neuen Versuch, seinen US-Mobilfunker Sprint mit der Telekom-Tochter T-Mobile zu vereinen. Es wäre ein gigantischer Deal, der den Markt umkrempeln könnte.

Der japanische Softbank-Konzern startet einem Agenturbericht zufolge einen weiteren Versuch für die Übernahme von T-Mobile US. Softbank, dem der viertgrößte US-Mobilfunkanbieter Sprint gehört, habe informelle Kontakte zur Konzernmutter Deutsche Telekom aufgenommen, um über einen solchen Deal zu reden, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Banken seien noch nicht mandatiert worden.

Ein solcher Deal wäre gigantisch: T-Mobile US bringt an der Börse mittlerweile 55 Milliarden Dollar auf die Waage. Die Telekom hält zwei Drittel der Aktien. Die Telekom-Aktien stiegen nach dem Bericht in der Spitze um 3,5 Prozent auf 17,30 Euro. Die Telekom wollte sich nicht dazu äußern. Bei Sprint war unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten.

Grundsätzlich sei alles möglich, hatte der Chef des japanischen Konglomerats, Masayoshi Son, schon am Mittwoch ...

