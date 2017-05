Stuttgart - Erneut ist Apple auf dem Anleihemarkt aktiv geworden und hat Anleihen im Gesamtvolumen von 7,25 Milliarden USD begeben, so die Börse Stuttgart.Die Emission bestehe aus sechs Tranchen mit Laufzeiten von drei bis zehn Jahren. Die erste dreijährige Tranche (ISIN US037833CS76/ WKN A19HCK) im Volumen von 1 Milliarde USD sei am 11.05.2020 endfällig und werde mit 1,8 Prozent p.a. verzinst. Die zweite dreijährige Tranche (ISIN US037833CT59/ WKN A19HCN) sei 500 Millionen USD schwer und mit einem Floater Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats US-Libor + 7 Basispunkte orientiere, wobei die Zinsanpassung immer zum11. Februar/Mai/August und November erfolge. Rückzahlungstermin sei der 11.05.2020. Die bis Mai 2022 laufende Tranche (ISIN US037833CQ11/ WKN A19HCH) im Volumen von 1 Milliarde USD werde mit 2,3 Prozent p.a. verzinst. Seitens des Emittenten bestehe bis zum 22.04.2022 ein vorzeitiges Kündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,1 Prozent, danach sei das Papier zu 100 Prozent kündbar.

