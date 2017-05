Der Jahresgewinn des Luxuskonzerns Richemont ist um 46 Prozent eingebrochen, obwohl die Geschäfte in Asien, UK und USA gut laufen. An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an.

Die erhoffte Erholung im Uhrengeschäft lässt beim Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont auf sich warten. Während das Geschäft mit Schmuck von Cartier und Van Cleef & Arpels, das mehr als die Hälfte zum Konzernumsatz beisteuert, erneut glänzte, verlief der Absatz von Luxusuhren der Marken IWC, Piaget oder Jaeger le Coultre weiterhin schleppend. Konzernweit schrumpfte der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 um vier Prozent auf 10,65 Milliarden Euro, wie der hinter der französischen LVMH Gruppe zweitgrößte Luxusgüterhersteller am Freitag mitteilte. Der Gewinn brach um 46 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro ein. Damit verfehlte Richemont die Erwartungen der Analysten.

Während Schmuck um sieben Prozent mehr gefragt war, brach vor allem der Absatz mit edlen Zeitmessern um 15 Prozent ein. Der Verkauf von Uhren - mit dem Richemont mehr als ein Viertel seines Umsatzes erzielt - stockt, weil das harte Durchgreifen der chinesischen Regierung gegen Korruption wohlhabende ...

