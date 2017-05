Die Wirtschaft ist stabil, die Wahl in Frankreich endete versöhnlich. Aber an der Börse gibt es nach wie vor Skepsis, ja sogar Crash-Ängste. Das alles könnte die Kurse aber besser stützen als Pessimisten fürchten.

Die deutsche Wirtschaft wuchs im ersten Quartal um 0,6 Prozent. Sie hat in den vergangenen Monaten sogar noch an Dynamik zugelegt. Auch für die nächsten Monate sind die Aussichten gut. Das zeigen zum einen die laufenden Quartalsergebnisse inklusive der dort gegebenen Ausblicke; zum anderen ist die Wahl in Frankreich eine wichtige Wegentscheidung gewesen.

Natürlich war es nicht überraschend, dass Emmanuel Macron gewonnen hat. Eher schon, dass das Ergebnis so deutlich ausgefallen ist. Für die Wirtschaft in Europa und die Börsen ist das von weitreichender Bedeutung.

Erster Erfolg: Marine Le Pen wurde verhindert. Um das angemessen zu bewerten, muss man sich klarmachen, was bei einem Sieg Le Pens mit der Wirtschaft und den Märkten in Europa passiert wäre. Wahrscheinlich wäre es zu einer Kette aus stürzenden Kursen, herabgesetzten Ratings und panischen Reaktionen an den Märkten gekommen. Ein Sieg Le Pens hätte schlichtweg das Zeug zu einer neuen europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise gehabt.

Zweiter Erfolg: Es besteht nun eine echte Hoffnung, dass Kerneuropa wieder stärker wird. Während die bisherige politische Klasse in Frankreich nur den Status ...

