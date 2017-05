Herr K. möchte digital entgiften. Diesmal lässt seine Frau ihn am Malbuch-Hype für Erwachsene teilhaben. Bevor er sich vertut, ist er mitten in dem Malen-nach-Zahlen-Imperium gefangen.

Bis zu diesem Moment in seiner Stadtteilbuchhandlung hatte sich Herr K. "digitales Detoxing" ganz anders vorgestellt. Zum Beispiel so: Man wird von stimmgewaltigen Ex-Söldnern der Fremdenlegion durch einen südfranzösischen Pinienwald gescheucht. Oder man verbringt das Wochenende auf einem aufwendig renovierten und absolut handyempfangsfreien Gutshof im Chiemgau mit dem Kurs "Herrgottsschnitzerei für Anfänger". Jedenfalls nicht so wie das, was seine Frau da für ihn arrangiert hat, die jetzt triumphierend neben ihm steht.

"Huhuu", begrüßt ihn da schon Anberger, Erbe eines Hidden Champions im Bereich recycelbarer Alu-Konserven und hier offenkundig zum Vollidioten mutiert. Anberger kauert auf einem mintgrünen Plastikstuhl über einem "Ausmalbuch für Erwachsene"... "Mein Zauberwald", um genau zu sein. Daneben sitzt Dr. Senfft, ein sonst eher übellauniger Arbeitsrechtler, und dekoriert ein paar Schlingpflanzen in "Mein geheimnisvoller Dschungel". Herr K. kommt sich vor wie in der Business-Class des Ikea-Smålands. "Und für mich hast du bestimmt gleich ‚Die schönsten Office-Ornamente'", sagt er zu seiner Frau, die ihm eine Schachtel nagelneuer Faber-Castell-Buntstifte ...

