Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker



Nach zwei verlorenen Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein ist für die SPD der sogenannte "Schulz-Effekt" verpufft. Der Druck auf Martin Schulz wächst. Mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steht der SPD und ihrem Parteivorsitzenden an diesem Wochenende eine entscheidende Wahl bevor. Es ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl im Herbst.



Kommt der SPD-Kanzlerkandidat mit einem blauen Auge davon oder wird das Wahlergebnis ein weiteres Debakel für die Sozialdemokraten? Wie will Schulz den Abwärtstrend stoppen?



In der 15-minütigen ARD-Sondersendung "Farbe bekennen" am Montag, 15. Mai 2017, um 22:45 Uhr stellt sich SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Axel Finkenwirth



