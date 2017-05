Macau (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von in der Branche führenden Gaming-Lösungen, Xiang Shang Group (XSG), wird 2017 einmal mehr an der G2E Asia teilnehmen. In diesem Jahr wird das Unternehmen den Schwerpunkt auf sein zunehmend vielfältiges Angebot an Gaming-Diensten legen. Vorgestellt werden das Social-Media-fähige Spiel für Mobilgeräte "Bravo Casino", die selbst entwickelte Plattform "08 Online", das visuell aufpolierte Spiel zur Fischjagd "Fish Hunter", die LAN-basierte Lösung, die maßgeschneidert ist für die einfache Einrichtung von Shops in Cyber-Cafés, und die Live-Dealer-Technologie, die darauf ausgerichtet ist, das Ausstrahlen von Echtzeitvideos zu erleichtern.



Insbesondere von der Live-Dealer-Technik wird erwartet, dass sie sich auf der Ausstellung großer Aufmerksamkeit erfreuen wird, was nicht nur daran liegen dürfte, dass sie einen Live-Gaming-Modus ermöglicht, wodurch eine größere Fairness entsteht, sondern dass die Möglichkeit von gleichzeitigen Wetten besteht. Zusammen mit einer intuitiven Benutzerschnittstelle werden Spieler in der Lage sein, mehrere Tafeln gleichzeitig und mit Leichtigkeit auf den Bildschirm zu bringen, was zu mehr Spielspaß führt, ohne noch mehr Zeit beim Spielen zu verbringen.



"Auf der diesjährigen G2E Asia wird unser vorderstes Ziel darin bestehen, auf das Angebot an Plattformen für das Spiel-Entertainment zu setzen, und zwar mit Inhalten, die so vielfältig und reichhaltig sind, dass sie Verbraucher mit sehr unterschiedlichen Interessen ansprechen werden", erklärte Stanley Ku, CEO von XSG. "Unsere Expertise in Sachen Technik und Branding zeigt sich ganz klar bei den unternehmenseigenen Entwicklungs- und Marketingkapazitäten von XSG. In Kombination mit den personell voll besetzten Teams für Forschung und Entwicklung, Kundendienst, Qualitätssicherung und Vertrieb haben wir uns als Unternehmen zur Top-Gaming-Plattform in Asien entwickelt. Unsere Hoffnung ist es, dass wir durch die Teilnahme an der Ausstellung die Marke XSG ins globale Rampenlicht rücken können."



XSG lädt Besucher herzlich ein, das Unternehmen an Stand Nr.1751 im Venetian Macao während der G2E Asia vom 16. Mai bis zum 18. Mai zu besuchen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xsg.com.tw.



Photo - http://mma.prnewswire.com/media/511163/XSG___G2E_Asia_in_2017.jpg



Pressekontakt: Allen Hsieh Senior Manager XSG Brand Department Telefon: +886 4 2236 1700 Durchw. 115 E-Mail: allen.hsieh@xsg.com.tw