WALDACHTAL (dpa-AFX) - Wechsel an der Spitze des Befestigungsspezialisten Fischer: Der 66 Jahre alte Unternehmenschef Klaus Fischer werde sich zum 1. Juli aus dem operativen Geschäft zurückziehen, sagte ein Sprecher am Freitag. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung", "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag) und "Schwarzwälder Bote" (Online) darüber berichtet. Nachfolger wird der frühere Chef des Ventilatorenherstellers EBM-Papst, Dirk Schallock. Fischer werde sich künftig vermehrt um Zukunftsthemen des Waldachtaler Unternehmens kümmern, sagte der Sprecher. Der Schritt sei seit längerem angekündigt. Fischer war 1975 in das Familienunternehmen eingetreten, dessen Name vor allem mit dem Fischer-Dübel verbunden wird. Seit 1980 ist er Gesamt-Geschäftsführer.

Fischer hatte 2016 einen Umsatz von 755 Millionen Euro erreicht und plant im laufenden Geschäftsjahr den Sprung über die Marke von 800 Millionen Euro. Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht. Die Unternehmensgruppe mit Zentrale im Nordschwarzwald, die neben Befestigungssystemen und Konstruktionsbaukästen auch Auto-Innenraumkomponenten produziert und Beratungsdienstleistungen anbietet, setzt verstärkt auf Internationalisierung. Weltweit beschäftigt die Unternehmensgruppe rund 4600 Mitarbeiter, davon etwa 2000 an den deutschen Standorten./moe/DP/stb

