Die Aktionäre des Medienkonzerns freuen sich vor allem über ihre hohe Dividende. Mit der Performance auf dem Parkett sind sie allerdings weniger zufrieden. Und auch der Ort des Aktionärstreffens sorgt für Unbehagen.

Ein Parkplatz fernab der Halle auf einer Wiese, ein obligatorischer Shuttle-Service, kein öffentlicher Nahverkehr und Schlangen im Nieselregen am Eingang. Für Daniela Bergdolt ein Unding für eine Hauptversammlung. "Wir sollten eine Location finden, die einem Dax-Konzern genügt", forderte die Vertreterin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) an diesem Freitagmorgen. Die neuen "Eisbach-Studios" in einem Münchener Industriegebiet seien jedenfalls für Pro Sieben Sat 1 nicht geeignet. Da helfe auch ein üppiges Frühstücksbüffet nicht.

Einen neuen Versammlungssaal in München finden? Das sollte Vorstandschef Thomas Ebeling in den nächsten zwölf Monaten durchaus gelingen. Andere Kritikpunkte auf der Hauptversammlung des Medienkonzerns dürfte der Manager nicht so leicht ausräumen können. Zum Beispiel den schwachen Kursverlauf der größten privaten Sendergruppe in Deutschland. "Ihre Story scheint nicht ausreichend zu verfangen", betonte Bergdolt. Mehr noch: "Die Zukunftsvision wird nicht erkannt, vielleicht verkannt."

Am Donnerstag war Pro Sieben Sat 1 mit einem Minus von knapp sechs Prozent der größte Verlierer im Dax. Am Freitag kamen die Papiere an der Frankfurter Börse erneut leicht unter Druck. Seit ...

