Berlin (ots) - Im Wahljahr 2017 setzt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der Initiative "80 Prozent für Deutschland" für das Thema politische Bildung ein. Ziel ist es, Erstwählerinnen und Erstwähler zu ermutigen, am 24. September 2017 zur Bundestagswahl zu gehen, und Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit dem Thema Politik zu motivieren.



Neben einem Angebot für junge Leute richtet sich die Initiative gezielt an Schulen, um die Aufmerksamkeit der kommenden Wählerinnen und Wähler auf die Bedeutung demokratischer Wahlen zu richten. Über www.fazschule.net/80prozent können Lehrerinnen und Lehrer ein Mitmach-Paket herunterladen. Dieses enthält neben Informationen zur Initiative auch lehrplankonforme Unterrichtsmaterialien und beantwortet 80 Fragen zur Bundestagswahl. Im Rahmen dieser Kampagne ermöglicht die F.A.Z. teilnehmenden Schulklassen ein sechsmonatiges kostenfreies Abonnement von F.A.Z. Plus und den digitalen Ausgaben der F.A.Z. Woche.



Zusätzlich sind Lehrerinnen und Lehrer dazu aufgerufen, mit ihren Schulklassen (Klasse 9 -11) eine Schulaktion im Vorfeld der Bundestagswahl durchzuführen. Ziel ist, Zahlen, Daten und Fakten rund um die Geschichte der Bundestagswahlen, Wahlslogans und -plakate sowie Wahlprogramme zu diskutieren und auf diese Weise für das Thema "Bundestagswahl" im Superwahljahr 2017 zu sensibilisieren. Für die besten Aktionen gibt es in den Kategorien "Reichweite, Kreativität, Kritische Auseinandersetzung und Teamplay" 500,00 EUR zu gewinnen.



Anmelden können Sie sich unter: www.fazschule.net/80prozent



OTS: Helliwood media & education im fjs e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122212 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122212.rss2



Pressekontakt: Projektbüro der Initiative "80 Prozent für Deutschland" c/o Helliwood media & education im fjs e.V. Kontakt: Anja Monz Marchlewskistraße 27 10243 Berlin Telefon: +49 30 2938 1680 Fax: +49 30 2938 1689 E-Mail: fazschule@helliwood.de Web: www.fazschule.net/80prozent