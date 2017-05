Das drastisch wirkende Minus bei BMW (ISIN DE0005140003) heute ist nichts anderes als der sogenannte Dividendenabschlag. Wird eine Dividende ausgezahlt, korrigiert der Kurs gemeinhin um diese Größenordnung. So gesehen hält sich die Aktie sogar tadellos, denn 3,50 Euro wurden ausgeschüttet, während das Minus zur Mittagszeit nur um die 2,50 Euro liegt. Was aber kein Grund ist, die Aktie zu stark einzuschätzen. Denn sie hat, Hand in Hand mit den anderen Autobauern und das nicht nur hierzulande, ein Problem:

BMW ist in den letzten Monaten zu einem Underperformer geworden. Der Chart zeigt die Aktie über ein Jahr; mit im Chart, als dicke blaue Linie, der DAX. Sie sehen: BMW lief lange Zeit mit dem Index mit, setzte sich dann sogar nach oben ab - aber dann war ...

