Osnabrück (ots) - Mit den steigenden Temperaturen wächst auch wieder die Reiselust. Tauchen sie bereits jetzt, bequem von Zuhause aus, in die schönsten Regionen dieses Planeten ein: Denn die neue Ausgabe der Kreuzfahrt Zeitung für den Monat Mai ist da!



Die neue Ausgabe der Kreuzfahrt Zeitung dreht sich ganz um den sonnigen Süden Europas. Zwischen schneeweißem Sandstrand, im Wind wehenden Palmen und dem rauschenden Wellenklang des Meeres erwarten Sie Erholung und Abenteuer. Die Karibik repräsentiert eines der wunderschönsten und faszinierendsten Reiseziele der Welt. Definitiv ist der sonnige Süden ein Ziel, das jeder Kreuzfahrer, der pure Lebensfreude, Gastfreundlichkeit und die abwechslungsreiche Küche, mit all ihren Einflüssen aus der ganzen Welt, zu schätzen weiß, besucht haben muss. Eine paradiesische Landschaft, lange Strände und bunte Korallenriffe machen das Erlebnis auf einer Reise in den Süden komplett.



Doch auch Action-Urlauber kommen in der neuen Ausgabe der Kreuzfahrt Zeitung auf ihre Kosten. Expeditionskreuzfahrten sind beliebter denn je: Ungezwungene Atmosphäre, unvergessliche Erlebnisse und immer neue Entdeckungen warten an den entlegensten Plätzen der Welt auf Sie. Wie schon Philosoph und Theologe Aurelius Augustinus sagte: "Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon." Egal ob mit dem Schlauchboot, an die Pole dieser Erde oder Unterwasser - auf einer Expeditionskreuzfahrt wird Ihnen sicher niemals langweilig.



Hat auch Sie das Fernweh gepackt? Dann zögern Sie nicht länger, sondern lesen Sie schon jetzt alles über Ihre nächsten Traumurlaub auf dem Kreuzfahrtschiff unter http://kreuzfahrt-zeitung.de.



Alle Angebote der neuen Kreuzfahrt Zeitung finden Sie unter http://www.kreuzfahrten-zentrale.de/grp3/.



OTS: Astoria Reisebüro GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121931.rss2



Pressekontakt: Astoria Reisebüro GmbH Tim Schwarz Dielingerstraße 1-6 49074 Osnabrück http://kreuzfahrt-zeitung.de info@astoria-reisebuero.de