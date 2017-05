Düsseldorf - In der kommenden Woche dürften die Staaten der Eurozone ein Emissionsvolumen von insgesamt rund 22 Mrd. EUR begeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden Rückzahlungen in Höhe von 14 Mrd. EUR gegenüber. Den Anfang mache bereits am Montag die Slowakei mit der Aufstockung zweier Bonds mit zehn bzw. 14 Jahren Restlaufzeit. Am Mittwoch erhöhe die deutsche Finanzagentur den Umlauf der 2046 fälligen Bundesanleihe um 1 Mrd. EUR, bevor am Donnerstag Spanien und Frankreich an der Reihe seien. Frankreich stocke zwei kurzlaufende OATs um zusammen 6,5 bis 7,5 Mrd. EUR auf und erhöhe den Umlauf von drei ILBs mit Fälligkeiten in den Jahren 2028, 2030 und 2047 um bis zu 2 Mrd. EUR. Spanien gebe die betroffenen Anleihen am heutigen Freitagnachmittag bekannt. Das Zielvolumen folge am Montag.

