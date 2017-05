Stuttgart - Die Intel Corp. zapfte jüngst den Kapitalmarkt an und emittierte USD-Anleihen mit Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 30 Jahren, so die Börse Stuttgart.Die erste dreijährige Tranche (ISIN US458140AZ34/ WKN A19HJF) im Volumen von 1 Milliarde USD werde mit 1,85 Prozent p.a. verzinst. Seitens des Emittenten bestehe ein Kündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,05 Prozent. Die zweite dreijährige Tranche (ISIN US458140BA73/ WKN A19HJG) sei 700 Millionen USD schwer und mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats US-Libor + 8 Basispunkte orientiere. Zinsanpassung erfolge immer zum 11. Februar/Mai/August und November. Rückzahlungstermin sei der 11.05.2020. Die fünfjährigen Tranchen würden am 11.05.2022 endfällig.

