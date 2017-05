Bombardier Inc. / Bombardier gibt die Wahl seines Vorstandes bekannt . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - May 11, 2017) - Bombardier (TSX: BBD.A (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-A))(TSX: BBD.B (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-B))(OTCQX: BDRBF (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=BDRBF)) gab heute bekannt, dass alle Kandidaten des Management Proxy Circular vom 14. März 2017 während der Jahresversammlung der Aktionäre von Bombardier Inc., die heute in Dorval, Quebec, abgehalten wurde, in den Vorstand des Unternehmens gewählt worden sind. Die detaillierten Resultate der Abstimmung bei der Vorstandswahl sind nachfolgend angeführt. Wahl der Vorstandsmitglieder Gemäß den Stimmabgaben wurden alle diese 15 Kandidaten, die von der Geschäftsführung vorgeschlagen worden waren, in den Vorstand von Bombardier gewählt: Kandidaten % der Stimmen für % für Enthaltungen Enthaltungen Laurent Beaudoin 3.123.655.197 95,45 % 148.864.598 4,55 % Pierre Beaudoin 3.021.325.300 92,32 % 251.178.675 7,68 % Alain Bellemare 3.238.110.043 98,95 % 34.417.164 1,05 % Joanne Bissonnette 3.152.698.668 96,34 % 119.828.539 3,66 % J. R. Andre Bombardier 3.147.553.938 96,18 % 124.965.269 3,82 % Martha Finn Brooks 3.240.588.533 99,02 % 31.932.226 0,98 % Jean-Louis Fontaine 3.149.975.936 96,26 % 122.551.271 3,74 % Sheila Fraser 3.231.710.706 98,75 % 40.816.501 1,25 % August W. Henningsen 3.183.895.213 97,29 % 88.631.994 2,71 % Pierre Marcouiller 3.249.248.025 99,29 % 23.279.182 0.71 % Vikram Pandit

(Leitender Direktor) 3.151.043.210 96,29 % 121.431.548 3,71 % Patrick Pichette 3.118.534.618 95,30 % 153.954.588 4,70 % Carlos E. Represas 3.168.724.432 96,83 % 103.796.327 3,17 % Antony N. Tyler 3.258.549.603 99,57 % 13.971.156 0,43 % Beatrice Weder di Mauro 3.242.678.516 99,09 % 29.839.843 0,91 % Über Bombardier Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht. Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com (http://bombardier.com/) zur Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier). Bombardier ist ein Markenzeichen von Bombardier Inc. Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481 Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 5727

