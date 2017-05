Zürich (ots) -



Die zweite Trend-Umfrage der Schweizerischen Maklerkammer (SMK)

zeigt auch in diesem Jahr in eine positive Richtung. Insbesondere bei

den Einfamilienhäusern und beim Stockwerkeigentum wird eine gute bis

sehr gute Nachfrage erwartet. Ein Dorn im Auge ist der zunehmende

Wildwuchs an Quereinsteigern.



Auf Basis der stabilen Schweizer Wirtschaft, der tiefen Zinsen und

des anhaltenden Bedarfs an Wohneigentum schauen die Schweizer

Immobilien-Spezialisten zuversichtlich in die Zukunft. Gemäss der

Trend-Umfrage 2017 der Maklerkammer (SMK) beurteilen sie die

Marktchancen vor allem bei den Einfamilienhäusern sowie beim

Stockwerkeigentum positiv.



Eher schlechter beurteilt wird die Situation bei den

Gewerbeliegenschaften und bei den Verkaufsflächen. Nach Ansicht der

Spezialisten besteht hier ein zunehmendes Überangebot. Die

Verlagerung vom stationären zum Online-Handel und die zunehmende

Automatisierung von administrativen Prozessen wirken sich auf die

Nachfrage negativ aus.



Ein Problem sehen die Mitglieder der Maklerkammer bei der

zunehmenden Anzahl von Amateuren und Online-Anbietern im

Immobilien-Markt. Mit vollmundigen Aussagen und

Lockvogel-Beurteilungen werden Kunden akquiriert. Das Ergebnis:

Enttäuschungen, die einen ganzen Berufsstand in Verruf bringen.



Die Schweizerische Maklerkammer setzt alles daran, mit fundierter

Ausbildung, seriöser Arbeit und kundenorientierter Beratung das Image

des Immobilien-Spezialisten in der Öffentlichkeit positiv zu prägen.

Grundlage dafür sind die strengen Kriterien für die Aufnahme in die

Maklerkammer und die Überprüfung der Mitglieder mit persönlichen

Audits alle vier Jahre.



Trend-Umfrage 2017 der Schweizerischen Maklerkammer



Generelle Marktentwicklung 2017



- Ausgezeichnet: 4,7%

- Gut bis sehr gut: 95,3%



Erwartungen in Bezug auf Mandate 2017



- Einfamilienhäuser/Stockwerkeigentum: gut bis sehr gut

- Mehrfamilienhäuser: neutral

- Büro-/Gewerbeliegenschaften: negativ

- Bauland: negativ



Bedeutung der Immobilien-Makler



- Gewinnt an Bedeutung: 82,7%



