Der Bereichsleiter Telekom Security, Dirk Backofen, will schneller wachsen und auch durch Zukäufe europäischer Marktführer bei IT-Sicherheitslösungen für Unternehmen und Privathaushalte werden.

Telekom-Chef Tim Höttges verfolgte bislang nicht das Ziel, durch die Übernahme von Technologiefirmen Marktanteile zu gewinnen. Jetzt gibt er seine Zurückhaltung auf. Der neue Geschäftsbereich Security soll auch durch Zukäufe wachsen und sucht nach geeigneten Kandidaten. Das kündigte der neue Bereichsleiter Dirk Backofen im Gespräch mit der "WirtschaftsWoche" an.

"Unser Ziel ist, ein europäischer Marktführer für Cybersecurity zu werden und in den nächsten Jahren schneller als der Markt zu wachsen", sagt Backofen. "Das können wir nur erreichen, wenn wir auch über Fusionen und Zukäufe nachdenken."

Bisher arbeitet die Deutsche Telekom mit 50 externen Technologiepartnern zusammen, um Privat- und Geschäftskunden vor Cyberangriffen zu schützen. Diese Kooperationen will die Telekom in den kommenden Monaten weiter ausbauen. "Im Moment haben wir über 200 Anfragen von innovativen Firmen, die bei uns gelistet werden wollen", sagt Backofen. "Davon werden es wahrscheinlich nur 10 bis 15 Anbieter in unser Portfolio schaffen." Aus dem Kreis der Partnerfirmen könnten auch die Übernahmekandidaten kommen.

WirtschaftsWoche: Herr Backofen, wer seine IT-Systeme vor Cyberangriffen schützen will, muss den IT-Sicherheitsmarkt nach geeigneten Produkten durchforsten. Die hohen Wachstumsraten locken immer mehr Newcomer und Startups an. Mit wie vielen externen Partnern arbeitet die Deutsche Telekom inzwischen zusammen? Dirk Backofen: Wir wollen unseren Kunden immer die besten und innovativsten Produkte anbieten. Dabei schauen wir vor allem darauf, wie gut Lösungen Angriffe aufdecken und abwehren können. Genauso wichtig ist es uns, dass unsere Lösungen einfach zu bedienen sind. Stand heute haben wir die Produkte von etwa 50 externen Partnern in unser Magenta Security Portfolio aufgenommen. Die brauchen wir auch, um unsere eigenen Netze und IT-Systeme umfassend zu schützen, denn heute reicht es bei weitem nicht mehr aus, nur ein oder zwei Security-Lösungen installiert zu haben. Jede der spezialisierten Lösungen bedient leider nur einen Teil der notwendigen Security-Schutz-Mechanismen. Die gleichen Produkte verkaufen wir auch an unsere Kunden.

Wie finden Sie denn solche Partner? Nach welchen Kriterien wählen Sie die aus?Grundsätzlich verkaufen wir nur Produkte, die wir auch selbst getestet haben und zu unserem eigenen Schutz einsetzen. Daher können wir sehr gut die Qualität der einzelnen Security-Produkte beurteilen und genau abschätzen, ob sie auch halten, was sie versprechen. Natürlich vertrauen wir den seit längerem im IT-Sicherheitsmarkt führenden Anbietern wie zum Beispiel Cisco, Symantec, Checkpoint, HP oder Palo Alto. Aber wir schauen uns auch verstärkt die vielen kleinen Newcomer an, die vor allem aus den USA und Israel kommen und mit sehr innovativen Lösungen den Markt aufmischen. Insbesondere die israelischen Start-ups haben verstanden, dass Cyberangriffe nicht mehr allein mit Firewalls und Anti-Viren-Programmen abgewehrt werden können. Die Forschungslabors und Entwicklungsabteilungen dieser Firmen besuchen wir ständig und bekommen dadurch einen sehr guten Überblick, welche neuen Trends und Produkte es auf dem Sicherheitsmarkt gibt. Auch versuchen wir, die Entwicklung unserer Partner im Interesse unserer Kunden mitzugestalten.

Aber ...

