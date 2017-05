Das Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE begrüßt den Einstieg in den Rollout intelligenter Messsysteme, der mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende Anfang 2017 begonnen hat. Der Fokus der Arbeiten im VDE/FNN verschiebt sich derzeit von der Standardisierung interoperabler Geräte hin zur Qualitätssicherung. »Zuverlässigkeit ist das A und O für die Akzeptanz des intelligenten Messsystems«, so FNN-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Küppers. »Die VDE/FNN-Arbeiten zur Qualitätssicherung setzen daher an allen Stellen des Prozesses an: von den Spezifikationen, über die koordinierte Testphase bis hin zu einem Qualitätssiegel.«

Der VDE/FNN präsentierte auf dem Kongress erste Ergebnisse der seit 2015 laufenden koordinierten Testphase. Es handelt sich um den größten branchenweiten Praxistest für neue Komponenten, deren Einführung im Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende geregelt ist. Die Ergebnisse der ersten Teststufe, den Labortests, liegen jetzt vor. Hier wurden moderne Messeinrichtungen ...

