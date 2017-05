Die britische Investmentbank Barclays hat National Grid mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 1075 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Bis die Bank of England und auch die Fed ihre Zügel lockerer lasse, seien die Aussichten auf eine überdurchschnittliche Kursentwicklung der Papiere des Strom- und Gasnetzbetreibers eher gering, schrieb Analyst Stephen Hunt in einer Studie vom Freitag./ag/zb

ISIN: GB00B08SNH34