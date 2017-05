Mainz (ots) - Zum zehnjährigen Jubiläum des Wettbewerbs verliehen das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen forum!, das F.A.Z.-Institut sowie die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) in Mainz den Titel "Deutschlands Kundenchampions 2017". Mit dem Zertifikat wurden in diesem Jahr insgesamt 168 Unternehmen ausgezeichnet, denen es in besonderem Maße gelungen ist, Kunden sowohl leistungsmäßig als auch emotional anzusprechen, an sich zu binden und somit zu Fans zu machen. Und genau diese Kunden, die sich verhalten wie Fans aus Sport, Unterhaltung und Kultur, kann sich jedes Unternehmen nur wünschen, da sie einen enormen Kundenwert darstellen.



Pflegeheim, Bank, Industriehersteller oder Händler - Kundenchampions gibt es überall



Bei den Großunternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern sicherte sich Emirates vor Fielmann und der HUK-Coburg den ersten Platz. Bei den B2C-Unternehmen der nächstkleineren Betriebsgrößenklasse ließ das Versandhandelsunternehmen HSE24, bereits das fünfte Jahr erfolgreich auf dem Siegertreppchen vertreten, Diakonie Güstrow und die Heiligenfeld Kliniken hinter sich. Im B2B-Bereich ging der erste Platz an den Händler für Bürobedarf office discount, gefolgt vom Bauteilezulieferer Schöck und Industriekleber-Spezialist Delo. Bei den mittelständischen B2C-Unternehmen war die Caritas Wohn- und Pflegegemeinschaft Seniorenheim St. Josef für die Konkurrenz uneinholbar und sicherte sich den ersten Platz vor der Volkshochschule Reckenberg Ems und der Privatbank Bankhaus August Lenz. Im B2B-Bereich wählten die Kunden Hans Soldan, einen Anbieter für Kanzleibedarf, Fachmedien und Bürodienstleistungen für Anwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, auf den ersten Platz - noch vor dem Bauunternehmen Jökel und dem Softwaresystemanbieter Agenda Informationssysteme. Bei den Kleinbetrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern triumphierte die Evenord-Bank aus Nürnberg vor der Fachbuchhandlung beck-shop.de und dem Schleifwerkzeughersteller Kopp-Schleiftechnik. Gleich doppelt wurde an diesem Abend Überflieger Caritas Wohn- und Pflegegemeinschaft Seniorenheim St. Josef ausgezeichnet, die auch den Sonderpreis für die besten Mitarbeiterbeziehungen erhielt.



Kundenurteile öffnen Unternehmen die Augen für ihren Beziehungsstatus



Die Grundlage von Deutschlands Kundenchampions bildet eine repräsentative Kundenbefragung. 262 Unternehmen haben sich in der Wettbewerbsrunde 2017 dem Urteil ihrer Kunden gestellt, 168 erfüllten die strengen Kriterien hinsichtlich emotionaler Kundenbindung, Kundenzufriedenheit, Image und Kundenorientierung. "Das Leistungsniveau der Unternehmen steigt von Jahr zu Jahr und die Konkurrenz sieht nicht tatenlos zu", kommentierte Professor Gregor Daschmann, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. "Wollen Unternehmen nicht in eine Preisspirale gezogen werden, müssen sie sich immer passgenauer positionieren, um sich in der Wahrnehmung der Kunden von der Konkurrenz abzuheben. Die Evaluation nach dem Fan-Prinzip, das dem Wettbewerb zu Grunde liegt, ermöglicht genau das: Die zentralen Bedürfnisse der Kunden erkennen, eigene Stärken entsprechend ausbauen und somit fokussierte Leistung erbringen, die den Kunden zum Fan und das Unternehmen erfolgreich macht." So zeigen die Ergebnisse von Deutschlands Kundenchampions den teilnehmenden Unternehmen, wo sie stehen, bieten aber auch Orientierungshilfe für Kunden, auf welchen Anbieter sie vertrauensvoll setzen können. "Deutschlands Kundenchampions haben verstanden, wie wichtig stabile Kundenbeziehungen, also Fan-Beziehungen für den Erfolg sind. Viele glauben allerdings, dass diese Fan-Beziehungen nur wenigen Unternehmen im Endkundensegment vorbehalten seien. Mit der gesonderten Auszeichnung der B2B-Unternehmen in den mittleren beiden Betriebsgrößenklassen zeigen wir, dass emotionale Bindung auch in diesem Markt ein entscheidender Erfolgsfaktor ist", so Daschmann weiter.



Die offizielle Auszeichnung aller Preisträger fand am 11. Mai 2017 ab 18:30h im Atrium Hotel Mainz statt. Auf der Siegerkonferenz am Tag der Preisverleihung gaben Kundenchampions Einblick in ihr erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement, von dem andere Unternehmen zum eigenen Vorteil und dem ihrer Kunden lernen können. Workshops und Diskussionsrunden regten die Auseinandersetzung mit dem Erfolgsfaktor emotionale Kundenbindung in B2C und B2B an. Gut 150 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft waren der Einladung der Initiatoren zur Siegerkonferenz und zur Preisverleihung am Abend gefolgt.



