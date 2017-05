Basel (ots) -



Ausländer und die Schweiz - das ist nicht immer Liebe auf den ersten Blick. Das Land ist eben anders und daher eine harte Nuss für alle, die für länger hierherkommen - sei es der US-Banker, die deutsche Supermarktverkäuferin oder der syrische Flüchtling. Doch nun gibt es endlich Hilfe: Sergio J. Lievano und Wolfgang Koydl vermitteln mit ihrem Buch «Ganz schön Schweiz: Ein Survival Guide» ebenso augenzwinkernd wie gründlich das komplette Grundwissen über die Schweiz. Vergnügliche Cartoons und kurzweilige Texte erleichtern den Einstieg in den Schweizer Alltag. Das Buch erscheint am 18. Mai 2017 in Deutsch und Englisch bei Bergli Books (ein Imprint des Schwabe Verlags AG Basel).



Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe und erschütterte die Schweizerinnen und Schweizer nachhaltig: Ihr Land war plötzlich nicht mehr attraktiv für Ausländer. In einer entsprechenden Rangliste war die Schweiz in nur zwei Jahren von Platz 4 auf Platz 31 abgestürzt. «Expat Insider - The InterNations Survey» stufte die Schweiz in der Beliebtheit unter die grössten Verlierer ein.



Gründe für diesen Absturz gibt es viele. Sicher gehört dazu, dass die Schweiz ihre Geheimnisse nicht bereitwillig preisgibt. Fremde müssen sich schon ein wenig anstrengen, um hinter die Kulissen von Bergromantik, Käsefondue und Schokolade zu blicken. Nicht leicht, wenn sich schon Experten die Zähne ausgebissen haben an diesem helvetischen Rätsel im Herzen Europas. Das alles klingt nach harter Arbeit, denn obendrein steht alles Schweizerische im Ruf, knochentrocken und humorlos zu sein.



Absolut zu Unrecht, wie die beiden Bestseller-Autoren und Schweiz-Kenner Sergio J. Lievano und Wolfgang Koydl in ihrem neuen Buch «Ganz schön Schweiz - Ein Cartoon Survival Guide» (Englisch: «Switzerland - A Cartoon Survival Guide») belegen. Vergnügliche Cartoons und kurzweilige Texte führen den Leser geradezu gleitend in das Mysterium Helveticum ein: Warum gehen die Schweizer nicht alle vier Jahre an die Wahlurne, sondern viermal im Jahr? Was ist das mit der Neutralität, wo sich doch der Papst eine Schweizer Privatarmee hält? Was haben Albert Einstein und Roger Federer gemeinsam? Und schliesslich: Was ist denn wirklich das Geheimnis von Appenzeller und Schoggihasen?



Der mit einer Schweizerin verheiratete Kolumbianer Lievano und der langjährige deutsche Zeitungskorrespondent Koydl haben sich die Schweiz hart erarbeitet. Gemeinsam versuchen sie nun, allen Neuankömmlingen den Einstieg, das Eingewöhnen und das Dazugehören so leicht wie möglich zu machen. Und natürlich gehört auch Lachen dazu.



Bergli Books veröffentlicht «Ganz schön Schweiz: Ein Survival Guide» - «Switzerland: A Cartoon Survival Guide» am 18. Mai 2017. Das Buch (Hardcover, 160 Seiten, CHF 29.90) ist erhältlich in allen Buchhandlungen sowie online: www.bergli.ch



Seit 1988 publiziert Bergli Books Bücher, welche Brücken zwischen der Schweiz und anderen Kulturen schlagen. Unter den zumeist in Englisch verfassten Publikationen befinden sich einige Bestseller im Bereich «Swiss Interest», wie etwa die Ticking Along-Serie, Beyond Chocolate von Margaret Oertig, oder die Hoi-Bücher von Sergio Lievano und Nicole Egger - die meistverkauften Schweizerdeutsch-Guides aller Zeiten. Bergli Books ist mit seinem Verlagsprogramm einzigartig in der Schweiz und verbindet ausländische Leserinnen und Leser mit der Schweizer Kultur und Tradition. Seit 2013 ist Bergli Books ein Imprint des Schwabe Verlags AG Basel.



