Köln (ots) - Eine Kabarett- und Comedyshow ausschließlich von und mit Frauen? Geht denn das? Natürlich, denn Gastgeberin Gerburg Jahnke beweist dies mit ihrer "Ladies Night" seit dem Start im Mai 2007 eindrucksvoll und mit großem Erfolg. Und damit ein für alle Mal auch das Vorurteil ausgeräumt, Frauen hätten keinen Humor. Das Erste zeigt die 45-minütige vom WDR produzierte Jubiläumsshow am Donnerstag, 18. Mai 2017, um 22.45 Uhr.



An die 100 verschiedene Künstlerinnen und Gruppen waren bis heute zu Gast in der "Ladies Night", von der gestandenen Kabarettistin und erfolgreichen Comedienne bis hin zur angesagten Newcomerin. Die Show wurde zunächst im WDR Fernsehen ausgestrahlt, seit Oktober 2014 ist sie in Das Erste zu sehen.



Von Anfang an wurden Gerburg Jahnke und ihre "Gästinnen" von einer begeisterten, stetig wachsenden Fangemeinde gefeiert. Die setzt sich bis heute im Übrigen nicht nur aus Frauen zusammen. Denn das Überraschende nach nunmehr zehn Jahren "Ladies Night": Rund die Hälfte der regelmäßigen Zuschauer sind Männer!



In der Jubiläumsshow begrüßt Gerburg Jahnke mit Nessi Tausendschön eine Meisterin der ebenso wahren wie absurden Geschichten, mit Lisa Eckhart eine junge österreichische Wortkünstlerin, mit Christin Henkel eine virtuose Liedermacherin und mit Ingrid Kühne eine schlagfertige Kabarettistin vom Niederrhein.



