Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen knapp erfüllt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Freitag. Der gesenkte Ausblick für den deutschen TV-Werbemarkt sei keine große Sache. So reagierten die Werbekunden schnell - und vorübergehend - mit Ausgabenverringerungen bei unvorhersehbaren Ereignissen. Das könnte im Zusammenhang mit der französischen Präsidentschaftswahl so gewesen sein. Der starke Kursrückgang sei daher überzogen./mis/zb

