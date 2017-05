Zweibrücken (ots) - Bereits zum vierten Mal infolge war die Zweibrücker Unternehmensberatung paulusresult GmbH beim Innovationspreis IT erfolgreich und wurde in der Kategorie CRM mit ihrer Kundenbegeisterungssoftware als "Best of IT 2017" ausgezeichnet. Seit 2004 kürt die Initiative Mittelstand einmal im Jahr besonders innovative Produkte und Lösungen für den Mittelstand mit dem INNOVATIONSPREIS-IT.



Die paulusresult GmbH aus Zweibrücken überzeugte auch in diesem Jahr die Juroren mit ihrer Kundenbegeisterungssoftware. Das Produkt bietet mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, auf wissenschaftlich belegter Basis den Grad der Kundenorientierung zu messen und geeignete Verbesserungsprozesse anzustoßen.



Ergebnis ist eine größere Kundenloyalität, eine höhere Weiterempfehlungsquote, eine geringere Kundenabwanderung, reduzierte Kosten und ein profitables Wachstum.



Pressekontakt: paulusresult GmbH Herr Michael Paulus Mühlbergstr. 79 D-66482 Zweibrücken Tel. +49-6332-907 0185 Fax +49-6332-907 0186 Mobil +49-172-232 6870 Skype: paulusresult info@paulusresult.de www.paulusresult.de