WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit einem Interview über seine Wirtschaftspolitik hat US-Präsident Donald Trump international Kritik geerntet - und die Offenlegung seiner Steuererklärung in Aussicht gestellt. Trump versucht, in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitschrift "The Economist" erschienenem Gespräch sein "Trumponomics" genanntes Modell zu erklären.

Geleitet werde dieses vor allem vom "Selbstachtung als Nation", sagte Trump. Das beinhalte etwa aus Sicht der USA faire Handelsabkommen, Deregulierung, Steuersenkungen, und leistungsbezogene Immigration.

Trump kann sich im Interview außerdem vorstellen, wie von Kritikern gefordert, seine Steuererklärung doch noch zu offen zu legen - wenn er nicht mehr im Amt sei. Seit Jahrzehnten veröffentlichen US-Präsidenten ihre Steuerdaten. Trump verweigert das mit der Begründung, seine Angaben würden von der Steuerbehörde geprüft.

In englischsprachigen Medien wird das Interview wegen inhaltlich stark anfechtbaren Äußerungen Trumps und seiner Behauptung, er habe den Ausdruck "priming the pump" (etwas im übertragenen Sinne "ankurbeln") erfunden, angegriffen./maf/DP/fbr

AXC0193 2017-05-12/13:35