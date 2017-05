Stuttgart/Mainz (ots) - Stuttgart/Mainz: Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW), dem größten deutschen Bundesland, gelten als Stimmungsbarometer für Berlin. Am kommenden Sonntag sind mehr als 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, den neuen Landtag in Düssel-dorf zu wählen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat an Strahlkraft eingebüßt, ihre SPD könnte von der CDU als stärkste Partei abgelöst werden. Wie wählen die Menschen in NRW und was bedeutet das Ergebnis für Berlin? SWR1 Baden-Württemberg und SWR1 Rheinland-Pfalz informieren in den Sondersendungen "SWR1 Wahl Aktuell" und "SWR1 Wahl Spezial" am Sonntag, 14. Mai 2017, von 18 bis 20 bzw. 24 Uhr.



Die Moderatoren Rainer Hartmann für SWR1 Baden-Württemberg und Wolfgang Grossmann für SWR1 Rheinland-Pfalz präsentieren das Wahlergebnis und sprechen mit Korrespondenten in Düsseldorf sowie im ARD Hauptstadtstudio. Gemeinsam mit einem Wahl-Experten im Studio ana-lysieren sie das Ergebnis und dessen mögliche Folgen für die Bundesregierung und Bundestagswahlen im September. Reporter berichten von Wahlpartys, Landespolitiker werden nach ihrer Einschätzung gefragt. Außerdem sammeln SWR1 Redakteure Reaktionen zur Wahl im Internet ein.



"SWR1 Wahl Aktuell" SWR1 Baden-Württemberg, Sonntag, 14. Mai 2017, 18 bis 24 Uhr Moderation: Rainer Hartmann



"SWR1 Wahl Spezial" SWR1 Rheinland-Pfalz, Sonntag, 14. Mai 2017, 18 bis 20 Uhr Moderation: Wolfgang Grossmann



