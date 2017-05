Ende Mai treffen sich die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrieländer. Davor ringen die Finanzminister der G7-Gruppe um eine Linie - auch zu Steuern.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hofft trotz der Pläne der US-Regierung und Großbritanniens, dass sich die Top-Wirtschaftsmächte keinen Wettlauf um die niedrigsten Unternehmenssteuern liefern. "Natürlich habe ich immer Sorgen", sagte Schäuble am Freitag in Bari. "Aber eigentlich überwiegt bei mir immer die Hoffnung, dass wir gute Lösungen finden."

Beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Gruppe der führenden westlichen Industrieländer in der italienischen Hafenstadt werde auch darüber diskutiert, sagte Schäuble: "Ich glaube, dass wir auch mit unserem Unternehmenssteuersystem in Deutschland und Europa ganz gut aufgestellt sind." Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sagte zur Frage eines möglichen Steuerwettlaufs: "Das sehe ich nicht so." Allen sei bewusst, dass eine solide Steuerbasis wichtig sei für staatliche Leistungen.

US-Präsident Donald Trump will die amerikanische Wirtschaft mit einer radikalen Steuerreform ankurbeln. Dazu soll unter anderem die Körperschaftsteuer von 35 auf 15 Prozent gedrückt werden. Diese zahlen börsennotierte Konzerne ...

