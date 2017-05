Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Perspektiven am deutschen Aktienmarkt sind weiter gut. Zwar gilt der DAX kurzfristig als überkauft, nachdem er innerhalb von nur zwei Wochen um 850 Punkte gestiegen ist; deshalb könnte sich die aktuelle Verschnaufpause auch noch ein paar Tage fortsetzen. Im Anschluss könnte der DAX dann aber die 13.000er Marke ansteuern. "Das nächste Etappenziel im laufenden Aufwärtstrend bildet der Bereich um 13.300 Punkte", sagt DZ-Marktanalyst Dirk Oppermann.

Als Kurstreiber dürften weiter gute Makrodaten dienen. Da ist zum einen die Berichtssaison zum ersten Quartal. "Die Berichtssaison in den USA ist die beste seit 13 Jahren, in Europa ist sie bisher die stärkste seit über 15 Jahren", heißt es in einer Zwischenbilanz von JP Morgan. Bei Goldman Sachs heißt es, in Europa hätten die Unternehmen die Gewinnerwartungen um 10,5 Prozent übertroffen.

Nicht nur die Zahlen der zurückliegenden Quartale sind überwiegend positiv, viele Unternehmen haben auch ihren Ausblick nach oben genommen. Und die konjunkturellen Aussichten bleiben günstig: "2017 wird ein gutes Jahr für die Wirtschaft", sagt Ulrike Kastens, Volkswirtin bei Sal. Oppenheim. Impulse kämen nun nicht mehr nur von der Binnennachfrage, auch die Ausrüstungsinvestitionen sprüngen an, wie die Zahlen zum Wachstum im ersten Quartal zeigten.

Dazu passt, dass nun auch die Analysten der Bank of America - Merrill Lynch ihre Wachstumsprognose für Europa nach oben genommen haben. Sie gehen nun von einem Plus des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone von 1,7 Prozent in diesem Jahr aus nach bisher 1,5 Prozent.

DAX mit großem Nachholpotenzial

Der deutsche Aktienmarkt mag zwar kurzfristig überkaufte Strukturen aufweisen, die langfristige Betrachtung weist aber eher auf das Gegenteil hin. Seit seiner offiziellen Geburt im Dezember 1987 hat der DAX pro Jahr im Durchschnitt 8,7 Prozent gewonnen. Seit dem Hoch im März 2000 sind es aber nur noch jährlich 2,7 Prozent.

Außer den Dividenden ist ertragsmäßig überhaupt nichts zustande gekommen. Der Kurs-DAX, der im Unterschied zum DAX keine Dividenden enthält, ist zwar wieder über die 6.000er Marke gestiegen, damit steht er aber lediglich knapp unter dem Höchststand vom März 2000, am dem er bereits im April 2015 gescheitert war.

Dow-Jones-Index und S&P-500 enthalten ebenfalls keine Dividenden. Sie haben die ehemaligen Höchststände aus dem Jahr 2000 aber bereits um etwa 50 Prozent übertroffen. Von daher scheint es sinnvoll, dass Anleger mit den schwindenden politischen Risiken in der Eurozone nun deren Aktienmärkte bevorzugen.

Auch wenn er keine 50 Prozent zulegen dürfte: Ein nachhaltiger neuer Höchststand im Kurs-DAX über 6.350 Punkten wäre ein starkes technisches Kaufsignal, das laut technischen Analysten längerfristig ein Potenzial von 10 bis 20 Prozent eröffne. Dieses Potenzial ließe sich dann eins zu eins auf den DAX übertragen.

Berichtssaison neigt sich dem Ende zu

Die Berichtssaison neigt sich in der kommenden Woche dem Ende zu. Aus dem DAX ziehen noch RWE und Merck Zwischenbilanz. Dafür endet die eher ruhige Phase der US-Daten: Mit dem Empire State Manufacturing und besonders dem Philli-Fed werden wichtige Stimmungsindikatoren veröffentlicht. Zudem gibt es Daten zur Industrieproduktion und zur Lage der Bauwirtschaft.

Zahlen zur Industrieproduktion kommen auch aus China, sie müssen die Märkte gleich zur Eröffnung am Montag verdauen. Und am Freitag verfallen an den Terminbörsen Optionen auf die Aktien und die Indizes. Sollten Absicherungen aufgelöst werden, könnte das Impulse für den Beginn der nächsten Aufwärtswelle sein.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 07:15 ET (11:15 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.