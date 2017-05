Düsseldorf (ots) -



Am 14. Mai 2017 wird in Nordrhein-Westfalen der neue Landtag gewählt. Der Verband Freier Berufe NRW hat im Vorfeld dazu alle Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zu den Freien Berufen befragt. Die Antworten der Spitzenkandidaten der SPD, CDU, GRÜNE und FDP sind auf der Homepage unter www.vfb-nw.de/landtagswahl-2017 abrufbar. Das Video der Podiumsdiskussion: Landespolitiker stellen sich Freiberuflern ist dort ebenfalls abrufbar.



Der Vorsitzende des Verbandes Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V., Hanspeter Klein, erklärt:



"Von dem neu gewählten Parlament und der neu gewählten Landesregierung erwarten wir, dass sie sich nach wie vor für die Belange der Freien Berufe in NRW einsetzen und den Stellenwert in Politik und Gesellschaft sichern helfen. Dabei ist das Verhalten der Europäischen Kommission in Deutschland und in NRW dauerhaft zu beobachten und über den Bundesrat überzogene Deregulierungsbestrebungen zu verhindern."



Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und Verbandsprofil:



In NRW gibt es 274.000 selbstständige Freiberufler. Das entspricht einem Drittel aller Unternehmen in NRW. Insgesamt beschäftigen sie in ihren Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 730.500 Erwerbstätige. Darunter fallen 636.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 29.200 Auszubildende und 65.000 mitarbeitende, nichtsozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Der VFB NW vertritt als Dachorganisation 37 Kammern und Verbände der Freien Berufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Fahrlehrer, Grafik-Designer, Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Restauratoren, Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler, Wirtschaftsprüfer und Zahnärzte.



