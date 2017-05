Mainz (ots) -



Ab 23. Mai 2017 haben im SWR die Zuschauer das letzte Wort. Die "Sofa-Richter" diskutieren packende Rechtsfälle mitten aus dem Leben. Alles auf der heimischen Couch. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, redet mit und löst auf.



Die "Sofa-Richter" sind Menschen "wie Du und ich": zwei Stuttgarter Privatdetektive, ein Model aus Mannheim, ein Feinmechaniker aus Ludwigshafen, ein Ehepaar aus Esslingen, eine Familie aus Mainz, drei angehende Priester aus Trier und die SWR-Promis Ursula Cantieni und Pierre M. Krause. Spontan und offen diskutieren sie bei sich zu Hause über Rechtsfragen mitten aus dem Leben: Unterwegs mit Bus und Bahn - was ist erlaubt? Helfen oder wegschauen - ist unterlassene Hilfeleistung nur ein Kavaliersdelikt? Außerdem geht es um emotionale Fälle mit Tiefgang: Wann müssen Senioren ihren Führerschein abgeben? Wenn man mit der Sprühdose gegen rechtsextreme Parolen vorgeht - ist das Zivilcourage oder Sachbeschädigung?



Leidenschaftliche Diskussionen auf dem heimischen Sofa Natürliches Rechtsempfinden und die wirkliche Rechtslage: Wie weit liegt das auseinander? Die "Sofa-Richter" treten ein für ihre Meinung. Ohne Robe, aber mit Herzblut und Leidenschaft. Mal wird der Ruf laut nach der vollen Härte des Gesetzes, mal sind die "Sofa-Richter" mild und besonnen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam schaut mit, ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte wirklich entschieden haben. Auch er ist gespannt, was "im Namen des Volkes" zur Sprache kommt. In jeder Sendung werden mehrere Fälle "verhandelt".



2016 wurden die "Sofa-Richter" in einer Pilotsendung erfolgreich getestet. Jetzt gehen sie mit insgesamt zwölf Folgen an den Start, immer dienstags, ab 21 Uhr, nach "Marktcheck".



