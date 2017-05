Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.386,20 -0,20% +6,49% Euro-Stoxx-50 3.627,68 +0,11% +10,25% Stoxx-50 3.258,61 +0,23% +8,24% DAX 12.736,98 +0,20% +10,94% FTSE 7.404,03 +0,24% +3,66% CAC 5.390,91 +0,14% +10,87% Nikkei-225 19.883,90 -0,39% +4,03% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,63 +21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,09 48,2 -0,2% -0,11 -15,3% Brent/ICE 50,71 50,77 -0,1% -0,06 -13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,15 1.224,80 +0,4% +4,35 +6,8% Silber (Spot) 16,37 16,33 +0,3% +0,04 +2,8% Platin (Spot) 917,00 916,50 +0,1% +0,50 +1,5% Kupfer-Future 2,51 2,50 +0,2% +0,01 -0,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnen sich zum Wochenausklang abermals kleine Verluste ab. Beobachter erklären die gedämpfte Stimmung mit Zweifeln an der Ausgabefreude der US-Bürger. Der private Konsum macht etwa zwei Drittel des US-Bruttoinlandsprodukts aus und ist daher tragende Säule der Wirtschaft. Als erstes Alarmzeichen wurden schon am Donnerstag die enttäuschenden Geschäftszahlen einiger Einzelhandelsunternehmen aufgefasst.

Am Freitag werden die Daten zum Umsatz der Branche im April veröffentlicht. Möglicherweise haben höhere Preise die Konsumfreude gedämpft: Darüber könnten die April-Daten zu den Verbraucherpreisen Aufschluss geben, die ebenfalls für Freitag angekündigt sind. Schon die am Donnerstag veröffentlichen April-Erzeugerpreise wiesen einen unerwartet deutlichen Anstieg auf, so dass auch bei den Verbraucherpreisen Überraschungspotenzial besteht.

Und nicht zuletzt steht der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan auf der Agenda. Hier wird als Ergebnis der ersten Umfrage im Mai ein kleiner Anstieg auf 97,1 Punkte von 97,0 im Vormonat erwartet.

Mit J.C. Penney wird zudem ein weiterer Vertreter der Einzelhandelsbranche Geschäftszahlen vorlegen. Am Donnerstag nach Börsenschluss hatte bereits Nordstrom über den Verlauf des ersten Quartals berichtet und mit den Zahlen die Erwartungen verfehlt. Die Nordstrom-Aktie verlor daraufhin im nachbörslichen Handel 4,1 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,1 zuvor: 97,0 16:00 Lagerbestände März PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa konsolidieren auf Tuchfühlung mit ihren Jahreshochs. Doch fehlen momentan Impulse, die die Investoren so dicht am Kursgipfel weitere Aktienkäufe tätigen lassen könnten. Andererseits gibt es bisher auch keinen Grund, in größerem Umfang Gewinne mitzunehmen. Das am Morgen gemeldete deutsche Wirtschaftswachstum im ersten Quartal ist derweil wie erwartet ausgefallen und setzt keine Akzente. Nach den Quartalszahlen der Stahlgrößen Thyssenkrupp und Arcelormittal geht es mit beiden Aktien um 2,6 und 5,4 Prozent bergab. Thyssen hat zwar die Prognose für das operative Ergebnis auf 1,8 von 1,7 Milliarden Euro angehoben, doch erwartet Thyssen nun im Gesamtjahr einen negativen Cashflow im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Bisher hatte Thyssen einen leicht positiven Wert erwartet. Der Kursverlust von Arcelormittal - trotz überraschend guter Gewinnkennziffern - ist nach Meinung der Berenberg-Analysten Ausdruck von Befürchtungen, dass der Höhepunkt der Ergebnisentwicklung im ersten Quartal erreicht worden sei. United Internet und Drillisch legen um 12,4 und 8,8 Prozent zu, nachdem United Internet ein Gebot über 50 Euro je Drillisch-Aktie abgegeben hat. United Internet will Drillisch mit der Tochter 1&1 zusammenlegen, Drillisch soll aber als eigenständiges Unternehmen an der Börse bleiben. Hintergrund der deutlichen Kursgewinne seien die in Aussicht gestellten hohen Synergien, heißt es. Ferner bietet Vivendi für Havas. Für Havas geht es um 9,3 Prozent nach oben. Vivendi meldete zudem für das erste Quartal überzeugende Zahlen, die Aktie steigt um 4,1 Prozent. Der Subindex des Mediensektors gewinnt 0,7 Prozent. Richemont fallen nach enttäuschenden Quartalszahlen um 4,4 Prozent zurück. Im Sog von Richemont geben Swatch um 3,0 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:00 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0875 +0,06% 1,0869 1,0871 +3,4% EUR/JPY 123,74 +0,08% 123,65 123,61 +0,7% EUR/CHF 1,0960 +0,06% 1,0953 1,0941 +2,3% EUR/GBP 0,8459 +0,28% 0,8436 1,1847 -0,8% USD/JPY 113,78 +0,00% 113,77 113,75 -2,7% GBP/USD 1,2855 -0,23% 1,2885 1,2879 +4,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Börsen haben sich am Freitag überwiegend mit Abgaben gezeigt. Die Vorgaben aus Europa und den USA hätten kein gesteigertes Kaufinteresse gefördert, hieß es. Der anziehende Yen belastete in Tokio die Exportwerte: Im Automobilsektor verbilligten sich Toyota Motor und Honda Motor um 1,2 bzw. 1,6 Prozent, Sony verloren 0,7 Prozent. In Singapur ging das "Blutbad" bei Noble in eine neue Runde, die Aktie stürzte um weitere 22,3 Prozent ab. Nach einer Gewinnwarnung am Dienstagabend veröffentlichte das Unternehmen nun hohe Erstquartalsverluste. Wilmar International veröffentlichte dagegen überzeugende Erstquartalszahlen. Die Titel zogen um 11,7 Prozent an. Trotz eines Rekordgewinns fielen AAC Technologies in Hongkong um 4,1 Prozent. Der Apple-Zulieferer vermochte allerdings Anschuldigungen eines Leerverkäufers nicht zu entkräften. Nach guten Umsatzzahlen zum dritten Quartal kletterten Warehouse Group auf Neuseeland um 2,3 Prozent. Am Devisenmarkt zählte der Neuseeland-Dollar zu den größten Verlierern, nachdem die neuseeländische Notenbank jüngst eine überraschend neutrale Haltung betont hatte. Der "Kiwi" wertete um 1,5 Prozent zum US-Dollar ab. Der Greenback wiederum schwächelte zum Yen.

CREDIT

Weiterhin relativ "flat" zeigen sich die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten am Freitag. "Daran wird sich auch erst einmal nichts ändern", sagt ein Händler. Der Markt warte zum einen auf die Parlamentswahlen in Frankreich und damit darauf, ob Emmanuel Macron seine Reformpläne auch durchsetzen könne. Daneben stehen die Makrodaten im Blick, so die US-Verbraucherpreise und die US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag. Keine Impulse sehen Händler von der Berichtssaison der Unternehmen, obwohl diese sehr gut verläuft. "Dazu sind die Spreads bereits zu eng", so ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lebensversicherung und Vermögensverwaltung bringen Allianz voran

Die Allianz hat den klaren Anstieg des operativen Ergebnisses im ersten Quartal vor allem einem deutlichen Gewinnanstieg in der Lebens- und Krankenversicherung sowie in der Vermögensverwaltung mit der Fonds-Tochter Pimco zu verdanken. Das geht aus den am Morgen vorgelegten endgültigen Zahlen des im DAX notierten Versicherers hervor. Vorläufige Zahlen hatte der Konzern bereits vergangene Woche anlässlich der Hauptversammlung vorgelegt.

BASF-Chef berichtet kräftiges Wachstum für vier Monate

Die Geschäfte des Chemiekonzerns BASF haben sich auch zu Beginn des zweiten Quartals positiv entwickelt. Konzernchef Kurt Bock sagte auf der Hauptversammlung, Umsatz und Ergebnis seien in den ersten vier Monaten deutlich gestiegen. Vor allem in Asien habe der Konzern ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Das Öl- und Gasgeschäft habe sich weiter erholt.

BMW profitiert auch im April von starkem Wachstum in China

Der Automobilhersteller BMW hat auch im April von starken Verkaufszahlen in Asien profitiert. Der Absatz der Kernmarke stieg weltweit um 9,4 Prozent auf 164.641 Fahrzeuge, wie der Münchener Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 7,4 Prozent auf 192.494 Einheiten. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke BMW 6,2 Prozent mehr Wagen abgesetzt.

Osram beteiligt sich an Start-up für Gewächsschränke

Der Lichtkonzern Osram beteiligt sich an einem Start-up, das Gewächsschränke für den Hausgebrauch anbietet. Die Wagniskapitalsparte Fluxunit übernahm nach Konzernangaben eine strategische Minderheitsbeteiligung an der Münchner agrilution.

Konzernweiter Volkswagen-Absatz im April rückläufig

Der Volkswagen-Konzern hat im April weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz sank um 1,4 Prozent auf 841.200 Einheiten. Kumuliert betrug der Rückgang seit Jahresanfang 0,7 Prozent auf 3,34 Millionen Fahrzeuge.

Hamburger Hafen erhöht Jahresprognose

