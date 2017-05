Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Novartis gehöre neben anderen Pharmakonzernen wie Abbvie , Bayer oder BristolMyers zu seinen Top Picks, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Freitag. Für Novartis stünden mit Studien für die Wirkstoffe CTL019, ACZ885 und RTH258 wichtige Daten an. Aufgrund der jüngst starken Entwicklung sei das Aufwärtspotenzial aber nicht ganz so hoch wie bei der Konkurrenz./AWP/ajx/zb

