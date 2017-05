Shanghai (ots/PRNewswire) - Von der Erweiterung seines

Akzeptanznetzwerks über die Ausstellung von Karten im Ausland bis hin

zur Einführung technischer Standards in Übersee-Märkten hat UnionPay

International zusammen mit der "One Belt, One Road"-Region eine

praktische Art der Geschäftserweiterung erkundet.



Jetzt ist UnionPay in über 50 Märkten entlang der "One Belt, One

Road"-Region vertreten. Cai Jianbo, CEO von UnionPay International,

sagte: "Unsere Strategie ist es, unsere Maßnahmen den lokalen

Gegebenheiten in verschiedenen Märkten anzupassen, den

Personalaustausch zwischen China und anderen Regionen zu unterstützen

und das 'Going Global' von Chinas Finanzstandards zu fördern."



Unterstützung von Personalaustausch zwischen China und der "One

Belt, One Road"-Region



Mit Implementierung der "One Belt, One Road"-Initiative machte

UnionPay erhebliche Fortschritte in den entsprechenden Märkten.



Kasachstan kann als der Inbegriff von UnionPays schneller

Expansion gesehen werden. Innerhalb von zwei Jahren stieg UnionPays

Akzeptanzbereich an Geldautomaten und POS-Terminals von 50 % bzw. 20

% auf jeweils 80 % an. Diese Zahl wird dieses Jahr 95 % erreichen.

Unterdessen wurden über 1,3 Millionen UnionPay-Karten ausgestellt.



In Pakistan wird UnionPay beinahe an allen POS-Terminals und an

über 70 % der Geldautomaten akzeptiert. Es wurden über 3,4 Millionen

UnionPay-Karten ausgestellt, was UnionPay dort zu der internationalen

Kartenmarke mit dem zweitgrößten Marktanteil macht. In Russland wird

UnionPay an 340.000 POS-Terminals und 41.000 Geldautomaten akzeptiert

und bis Jahresende wird der Akzeptanzbereich auf 80 % steigen.



2016 nahm das Transaktionsvolumen in China mit UnionPay-Karten,

die in Pakistan und Nepal ausgestellt wurden, beinahe um das

Dreifache zu, und stieg um etwa 50 % für Karten, die in Russland,

Kirgisien, Indonesien und Mauritius ausgestellt wurden.



Förderung des "Going Global" von Chinas finanztechnischen

Standards



UnionPay ist sich der globalen Expansion seines Netzwerks, seiner

Marke und seiner Produkte bewusst geworden und hat auch das "Going

Global" von Chinas finanztechnischen Standards gefördert.



UnionPay hat sich am Aufbau von Laos' nationalem

Bankkarten-Zahlungsnetzwerk beteiligt und gemeinsam mit den größten

Banken in Thailand das Thai Payment Network (TPN) eingerichtet.

UnionPay hat Thailand auch geholfen, seine eigene Debitkartenmarke -

TPN - zu gründen.



Darüber hinaus haben Thailand und Myanmar den

UnionPay-Chipkartenstandard als empfohlenen Standard übernommen, der

auch als grenzübergreifender Chipkartenstandard des Asian Payment

Network (APN) fungiert. Diesen Februar kündigten UnionPay

International und das philippinische Switch-Netzwerk BancNet an, dass

sie die Mitgliedsbanken des letzteren fördern würden, um

UnionPay-Chipkarten im großen Umfang auszustellen.



