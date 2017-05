FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Für die rund 200 000 Leiharbeiter in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gelten neue Tarifbedingungen. Beschäftigte mit besonders langer Einsatzdauer erhalten ab dem kommenden Jahr mehr Geld und haben ein Anrecht auf ein Übernahmeangebot nach 24 Monaten. Zudem wurden die Bedingungen zur Höchstüberlassungszeit in den Tarifverträgen zwischen der IG Metall und mehreren Arbeitgeberverbänden neu geregelt, wie die Beteiligten am Freitag mitteilten. Danach können Beschäftigte unter bestimmten Bedingungen und bei Zustimmung des Betriebsrats bis zu vier Jahre lang ausgeliehen werden. Gesetzlich ist eigentlich nur eine Höchstdauer von 18 Monaten vorgesehen./ceb/DP/stb

