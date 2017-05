Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Investitionen stützen deutsches Wachstum im ersten Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich Anfang 2017 wie erwartet verstärkt, woran Investitionen und Außenhandel maßgeblichen Anteil hatten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal preis- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent, nachdem es im vierten Quartal 2016 um 0,4 Prozent zugelegt hatte und im dritten Quartal um revidiert 0,2 (vorläufig: 0,1) Prozent.

Industrie in der Eurozone drosselt Produktion unerwartet

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im März wider Erwarten gedrosselt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Italiens krisengeschüttelte Banken finden wieder Freunde

Inzwischen lassen sich Investoren beim Gedanken an Europa nicht mehr durch Italiens Banken um den Schlaf bringen. Nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich schwinden die Sorgen um die riskanteren Banken in Italien und generell in den Randländern der Eurozone. Gleichzeitig scheinen Investoren aber bei größeren europäischen Banken und großen Versicherern auszusteigen, die sich über die Jahre stets als zuverlässige Dividendenzahler erweisen haben.

IWF-Chefin Lagarde drängt auf Schuldenerleichterung für Griechenland

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat sich erneut für eine Schuldenerleichterung für Griechenland ausgesprochen. Eine Reduzierung der Schulden sei "ein Gebot", sagte Lagarde vor dem Treffen der G7-Finanzminister im italienischen Bari. Der IWF hoffe darauf, dass sich die Europäer in dieser Frage "viel spezifischer" verhielten, sagte Lagarde.

Schäuble hält deutschen Exportüberschuss für zu hoch - Magazin

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, hält die Kritik des künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron an der deutschen Exportstärke für berechtigt. "Richtig ist, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss mit knapp über 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu hoch ist", sagt Schäuble im Gespräch mit dem Spiegel.

Bundesrat billigt Maßnahmen gegen Immobilienblasen

Der Bundesrat hat ein Maßnahmenbündel zur Abwehr von Gefahren für die Finanzmarktstabilität im Immobilienbereich abschließend gebilligt. Der Bundestag hatte das Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz bereits Ende März beschlossen. Es muss nun vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden und soll überwiegend am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

Merkel bleibt trotz Steuersegen bei 15 Milliarden Entlastung

Trotz stetig steigender Steuereinnahmen will die Union nicht über die bereits versprochenen 15 Milliarden Euro an Steuererleichterungen ab 2018 hinausgehen. "Wir wollen in einem Umfang von 15 Milliarden Euro eine Erleichterung beim sogenannten Mittelstandsbauch schaffen", sagte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel der Rheinischen Post vom Freitag.

Merkel in K-Frage wieder deutlich vor Schulz

Die Deutschen würden sich bei der Möglichkeit einer Direktwahl der Kanzlerin wieder deutlich für Amtsinhaberin Angela Merkel aussprechen. Die CDU-Vorsitzende kommt im aktuellen ARD-Deutschlandtrend auf 49 Prozent, Herausforderer Martin Schulz von der SPD hingegen nur noch auf 36 Prozent. Beim letzten Deutschlandtrend kam Merkel auf 46, Schulz auf 40 Prozent. Ende März hatte der SPD-Chef gar mit 45 Prozent neun Punkte vor Merkel gelegen.

Macron am Montag bei Merkel

Einen Tag nach seiner Amtseinführung reist der neue französische Präsident Emmanuel Macron zum Antrittsbesuch nach Berlin. Macron werde am späten Montagnachmittag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit militärischen Ehren empfangen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mit.

Briten blockieren Start von EU-Militärhauptquartier

Neuer Streit mit Großbritannien: Die Briten blockieren den Start des im März beschlossenen ständigen EU-Militärhauptquartiers für Auslandseinsätze, wie mehrere EU-Diplomaten am Freitag der Nachrichtenagentur AFP sagten. Für die Briten sei der Plan, im Rechtstext zur Gründung der Führungszelle von einem "operativen Hauptquartier" zu sprechen, vor der Parlamentswahl Anfang Juni "ein rotes Tuch", sagte ein Ländervertreter.

Türkische Polizei nimmt ehemalige Börsenmitarbeiter fest

Bei einem Einsatz gegen ehemalige Börsenmitarbeiter im Zusammenhang mit dem Putschversuch in der Türkei sind 57 Menschen festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, fanden die Festnahmen am frühen Freitagmorgen in sechs verschiedenen Provinzen statt. Insgesamt wurden demnach mehr als hundert Haftbefehle ausgestellt, die Razzien dauerten am Morgen weiter an.

USA und China öffnen Teile ihrer Märkte

Nach monatelanger Kritik an China über dessen Handelspraktiken hat das Weiße Haus unter Präsident Donald Trump jetzt mit Peking eine Reihe von Punkten zur teilweisen Öffnung der Märkte vereinbart. Darunter fällt besserer Zugang für US-Fleischproduzenten, für Anbieter elektronischer Bezahlsysteme und für Erdgasexporteuren zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

China offen für Dialog mit den USA über Handelsungleichgewicht

China zeigt sich offen für Diskussionen mit den USA über das große Handelsungleichgewicht. Dieser Punkt sei aber bei den jüngsten wirtschaftlichen Verhandlungen zwischen den beiden Ländern kein Thema gewesen, sagte Yu Jianhua, stellvertretender Handelsminister Chinas.

Tillerson: Trump richtet Klimapolitik an US-Interessen aus

Beim Treffen des Arktischen Rates hat US-Außenminister Rex Tillerson betont, dass Präsident Donald Trump seine Klima-Politik zuvorderst an US-Interessen ausrichten will. "Wir werden keine übereilte Entscheidung treffen", sagte Tillerson bei dem Treffen in Fairbanks im US-Bundesstaat Alaska. "Wir werden daran arbeiten, die richtige Entscheidung für die Vereinigten Staaten zu treffen", fügte er hinzu.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,00%

Hongkong BIP 1Q +4,3% (PROGNOSE: +3,0%) gg Vj

Hongkong BIP 1Q saisonbereinigt +0,7% gg 4Q

