Tesla (WKN:A1CX3T) beginnt damit, aus seiner SolarCity-Übernahme Kapital zu schlagen. Am vergangenen Mittwoch teilte das Unternehmen mit, dass es nun Bestellungen für seine im Oktober enthüllten Solarziegel entgegennimmt. Außerdem gab Tesla einige neue Details zu seinen Ziegeln preis, einschließlich der Preisgestaltung. Zudem gibt es auf der Webseite des Unternehmens einen Rechner, mit dem potenzielle Kunden ausrechnen können, was es kosten würde, ihr altes Dach zu entfernen und mit einem Solardach zu ersetzen.



Folgendes sollten Investoren wissen:

Die Preisgestaltung der Tesla-Solarziegel

Kurz nachdem Tesla vergangenes Jahr seine Solarziegel angekündigt hatte, stellte Consumer Reports einige Rechnungen an, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...