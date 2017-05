Mainz (ots) - Sonntag, 14. Mai 2017, 11.50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten



Dieses Mal wird es international, denn es heißt: Europa von A bis Z. Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe des Fernsehgartens ganz im Zeichen der Europäischen Union.



Gäste: Nicole, Kate Ryan, Natalia Avelon, Beethoven! The Next Level, Aura, Cascada, Il Volo, Imany, Vincent Gross, Kaya Yanar und andere.



Aus Anlass des "Eurovision Song Contest" feiern Andrea Kiewel und der "ZDF-Fernsehgarten" die Europäische Gemeinschaft. So zeigen die Zwillinge Michael und Matthew Youlden, wie vielfältig die europäischen Sprachen sind. Peter Urban berichtet vom ESC und Kaya Yanar blickt humorvoll auf Europa.



