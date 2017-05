New York (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach Zahlen zum ersten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Der Logistikkonzern habe ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Allerdings habe das schwächere Luft- und Seefrachtgeschäft auf den operativen Gewinn gedrückt. Insgesamt hielt Ibrahim an seiner positiven Sicht der Aktien fest, zumal das Unternehmen seine Jahresziele bestätigt habe./la/zb

