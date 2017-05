Von Ian Talley und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich hoffnungsvoll gezeigt, dass eine Einigung über Hilfen für Griechenland bis zum Treffen der Euro-Finanzminister am 22. Mai erreicht werden kann.

"Ich bin immer noch dafür, dass wir eine Lösung finden, zumindest eine politische Lösung", sagte Schäuble am Rande eines Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer (G7). Am Rande des zweitägigen Treffens in Bari soll es auch um mögliche weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland nach Abschluss des laufenden Hilfsprogramms gehen, berichtete der Deutschlandfunk.

Unterdessen gab es Anzeichen einer kompromissbereiteren Haltung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Schuldenerleichterungen in den andauernden Verhandlungen der griechischen Geldgeber-Institutionen. Ein hochrangiger Vertreter des Währungsfonds signalisierte die Umrisse der sich abzeichnenden politischen Lösung nach Gesprächen zwischen Athens Gläubigern vor dem Treffen: Der IWF scheint zu einem Kompromiss über die Ausgestaltung der Erleichterungen bereit zu sein, will aber nach wie vor in seinen Augen glaubwürdigere Wirtschaftsziele festschreiben.

Viele Sicherheitsfragen auf der Agenda

"Es gibt noch nicht genug Klarheit", sagte IWF-Chefin Christine Lagarde allerdings am Rande des G7-Treffens zu Journalisten. "Unsere europäischen Partner müssen präziser in der Frage der Schuldenerleichterungen sein, die eine zwingende Notwendigkeit ist."

Italien hat für das Treffen in Bari in der Region Apulien offiziell Wachstum und Ungleichheit, Sicherheit als "globales öffentliches Gut", Steuerfragen und die Koordination internationaler Finanzinstitutionen als Schwerpunktthemen benannt. Unter anderem soll es laut ARD um Maßnahmen gegen Cyber-Kriminalität und die Finanzierung des weltweiten Terrors sowie eine gerechte Besteuerung großer, digitaler Unternehmen gehen. Das Thema Handelsprotektionismus soll demnach hingegen als "Chefsache" erst beim G7-Gipfel in zwei Wochen in Taormina behandelt werden.

Während Deutschland derzeit den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) vorsitzt, hält Italien die Präsidentschaft der Kerngruppe der sieben größten Industrieländer (G7). Deren Themen dürften dann auch im größeren Kreis bei den Treffen der G20 in Deutschland ihr Echo finden. Nachdem US-Finanzminister Steven Mnuchin beim G20-Finanzministertagung im März in Baden-Baden ein gemeinsames Bekenntnis zu freiem Welthandel verhinderte, soll das Thema nun direkt von den Staats- und Regierungschefs beim Gipfel Anfang Juli in Hamburg gelöst werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/DJN/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2017 07:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.