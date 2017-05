Bundeswehrstudenten mussten ein Bild von Helmut Schmidt abgehängen. Das Gemälde zeigte den Altkanzler in Wehrmachtsuniform. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ordnete einen neuen Umgang mit der Tradition an.

In der nach Helmut Schmidt benannten Bundeswehruniversität Hamburg ist ein Bild des Altkanzlers entfernt worden, weil es ihn in Wehrmachtsuniform zeigt. "Die Vorgesetzten haben die Studenten angewiesen, das Bild abzuhängen", sagte ein Sprecher der Helmut-Schmidt-Universität am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist der von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ...

