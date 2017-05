Das auf Alzheimerforschung spezialisierte deutsche Biotech-Unternehmen hat seinen Bericht zum ersten Quartal veröffentlicht. Dr. Konrad Glund, Chief Executive Officer von Probiodrug hierzu: "Im ersten Quartal 2017 haben wir unsere Unternehmensstrategie erfolgreich weitergeführt. Der Last Patient Last Visit (LPLV) ist ein wichtiger Schritt zum Abschluss unserer ersten Patientenstudie mit PQ912. Die vielversprechenden Daten, die mit PQ912 und PBD-C06 in AD-Tiermodellen erzielt wurden, zeigen das Potenzial des pGlu-Abeta-Behandlungskonzepts. Positive Behandlungsergebnisse mit PQ912 in einem Huntington-Tiermodell schaffen die Voraussetzung, um PQ912 an Patienten mit Huntington'scher Erkrankung (HD), einer weiteren neurologischen Erkrankung, die auf fehlgefalteten Proteinen basiert, zu testen."

