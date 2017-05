München (ots) - "ttt" von der 57. Kunstbiennale in Venedig



Die Augen der Kunstwelt sind wieder nach Venedig gerichtet: die 57. Kunstbiennale findet ab 13. Mai unter dem Motto "Viva Arte Viva!" statt. Hauptkuratorin Christine Macel möchte unter diesem Schlachtruf im Zentralen Pavillon in den Giardini und im Arsenale ein Ausrufezeichen setzen für die Kunst und die Situation von Künstlern angesichts weltweiter Konflikte und Verwerfungen. "ttt" wird diesem Ansatz nachspüren und schauen, ob wirklich davon Zeugnis abgelegt wird, von dem, was uns zu Menschen macht, von individuellem Ausdruck, von Freiheit und welche Rolle die Kunst überhaupt bei den zeitgenössischen Debatten spielen soll und kann. Die Ausstellung im Arsenale und dem Zentralen Pavillon soll sich, so Christine Macel, als eine Abfolge von neun Transnationalen-Pavillons entfalten.



Bei der großen immer noch auch Ländervergleichs-Show der Kunst ziehen bestimmte Länder mit ihrer Präsentation die Aufmerksamkeit traditionell besonders an: Den deutschen Pavillon bespielt diesmal die junge deutsche Performance- Künstlerin Anne Imhof. Die 2015 mit dem Preis der Nationalgalerie ausgezeichnete Künstlerin ist eine extrem spannende Wahl und wird in Venedig mit ihrer radikalen, sehr stringenten Arbeit als große Favoritin für den Goldenen Löwen gehandelt.



Beeindruckt hat uns auch der australische Pavillon, der von Tracey Moffat mit viel Witz und in einer überzeugenden geschlossenen Ästhetik als Referenz an die Geschichte ihrer Maori-Vorfahren inszeniert wurde. Außerdem überzeugt hat uns Mark Bradford der die Besucher über einen vermüllten Vorgarten in den amerikanischen Pavillon lockt, in dem er mit souveräner Geste mit Malerei, Skulpturen und Videos seinen Kommentar zur Lage der Nation abgibt.



Insgesamt 120 Künstler umfasst die Teilnehmerliste dieses Jahr - darunter sehr viele unbekannte Namen. Aber neben den schon Genannten werden auch Thomas Demand, Alexander Kluge, Olafur Eliasson, sowie Damien Hirst mit seiner großen Show im Palazzo Grassi zu sehen sein. Einer pompösen Schau mit Schätzen, die er angeblich auf dem Meeresboden vor Südafrika gefunden hat.



Eine ganz besonders reizvolle Neuerung hat sich Kuratorin Christine Macel ausgedacht: in den Giardini wird es eine sogenannte "Offene Tafel" geben, wo man mit den Künstlern der Biennale zu Mittag essen kann - mittendrin unser Moderator Max Moor, der nicht nur Hochwasser am Markusplatz mit Bravour gemeistert hat, sondern jetzt auch - dank einer Performance im tunesischen Pavillon - über ein internationales Flüchtlingsvisum verfügt, das seinen Schweizer Pass fast überflüssig macht.



Im Internet unter www.DasErste.de/ttt



Moderation: Max Moor Autoren: Joachim Gaertner / Andreas Krieger Redaktion: Sylvia Griss / Franz Xaver Karl (BR)



