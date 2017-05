Um kurzfristiges Trading managen zu können, bedarf es neben der Reflexion Ihrer Emotionen, ebenso wie der Geldanlage in anderen Zeiteinheiten, einem disziplinierten Umgang mit dem Risiko. Vielfach bekannt als "Risiko- und Moneymanagement" ist dieser Artikel noch einmal die konkrete Nachbetrachtung zum Setup beim Fehlausbruch und einem Trade aus der Praxis. Sie können es HIER nachlesen.

Mein kurzfristiges Risiko- und Moneymanagement

Im kurzfristigen Trading sollte man seine Risiken ebenso "kurz" also klein halten, da man über den Tag verteilt viele Trades macht. Ich empfehle, zu Beginn das Risiko so klein wie möglich zu wählen und zu schauen, mit welchen Erfolgen man die Strategie umsetzen kann. Ich selber handele die Strategie mit einem Risiko im Bereich von 0,1-0,5 % auf das Depot. Aber jeder sollte das Risiko so wählen, wie es für ihn sinnvoll erscheint.

In meinem Premium-Service, dem Highspeed Daytrader auf dem Finanzportal GodmodeTrader, handele ich 4 Mal die Woche für 2 Stunden LIVE. Sofern sich das Setup ergibt, wende ich die hier gezeigte Strategie "Trade nach Fehlausbruch" an. Anbei ein Trade, wie ich Ihn in meinem Premium-Service gehandelt habe.

Wie weiter oben geschrieben handele ich die Strategie gerne im 1-Minuten-Chart. Im folgenden Bild sehen sie mit gelb alle Signalkerzen markiert, die einen Fehlausbruch anzeigen. Gehen wir den folgenden Trade im 1-Minuten-Chart Punkt für Punkt durch.

Der DAX unterschreitet das letzte Tief um ca. 5 Punkte. Die nachfolgende Kerze schließt über dem Tagestief. Das ist eine perfekte Signalkerze im Minutenchart. Der Trade wurde Market bei 9995 Punkten eröffnet. Der Stopp lag 10 Punkte entfernt bei 9984 Punkten. Drei Minuten später erreichte der DAX das 1. Ziel von +10 Punkten, wo ich einen Teilverkauf tätigte. Die restliche Position schloss ich leicht über dem letzten lokalen Hoch mit +25 Punkten. Damit hatte der Trade ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,75.

Warum legte ich den Take Profit über das letzte lokale Hoch? Ich ging davon aus, dass dort einiges an Stopps liegen müsste und wenn andere Trader wieder ausgestoppt werden, dann sollte der DAX dieses Hoch kurz überschreiten.

