James Ross Consulting gab heute die offizielle Veröffentlichung von PackDevPro bekannt, einem onlinebasierten Softwaretool der nächsten Generation, das es Verpackungsingenieuren ermöglicht, schnelle Lösungen für neue und überarbeitete Verpackungen zu entwickeln, die nachweislich für die Lieferkette optimiert sind.



Stuart Kimpton, Development Director von PackDevPro, kommentierte: "PackDevPro garantiert eine optimierte dimensionale Verpackung für komplexe globale Lieferketten. Es verändert die Art und Weise, wie Verpackungen vor der Festlegung auf Werkzeuge und Matrizen analysiert werden. Die Software bietet eine Kosten- und Nachhaltigkeitsanalyse für die von ihr erzeugten Optionen und amortisiert sich bereits innerhalb von ein oder zwei Projekten. Das Potenzial dieser Softwareplattform der nächsten Generation erscheint uns sehr spannend. Sie verwendet Algorithmen in Kombination mit Verpackungsentwicklung und liefert somit einen radikal anderen Ansatz für F&E-Verpackungsteams.



Die Entwicklung günstiger und nachhaltiger Verpackungen und Lieferketten ist ein wesentlicher Schwerpunkt für Hersteller. PackDevPro bietet nachweislich eine Verbesserung um 5 bis 15 % für jegliche Verpackung, die durch die Software analysiert wird und ist bestens darauf eingerichtet, sich als Teil eines F&E-Stage-Gate-Prozesses einbetten zu lassen.



James Ross Consulting hat PackDevPro in den letzten zwei Jahren bereits mit einigen seiner internationalen Kunden aus den Branchen Lebensmittel, Getränke und Konsumgüter verwendet und dabei Einsparungen in Millionenhöhe erzielt.



Über James Ross Consulting



James Ross Consulting wurde 1993 gegründet und ist eine globale Beratungsfirma für Verpackungen, die Kostenoptimierung, technische Hilfe und analytische Dienste anbietet. In seinem Bestreben, Mehrwerte anzubieten, hat James Ross Consulting schon Fortune-500-Unternehmen aus aller Welt dabei geholfen, ihre Leistungsfähigkeit in den Bereichen Verpackungen und Lieferkette zu steigern und Kosten zu reduzieren. Seine Niederlassungen befinden sich in den USA, dem Vereinigten Königreich und Australien. Weitere Informationen über James Ross Consulting finden Sie auf den internationalen Websites des Unternehmens: http://www.jrconsulting.com oder http://www.packdevpro.com.



