Am 4. Mai 2017 fand die Pressekonferenz der "Water Rhyme Jiangsu - Holistic Tourism International Photography Competition" in Yangzhou, Jiangsu, statt. Der Wettbewerb ist auf Xinhua News Information Centers maßgeblicher Plattform für alle Medien und sein professionelles Kommunikationsteam gestützt. Seine untergeordneten Papiermedien-, Palm-Media-, Außengroßbildschirm- und anderen Plattformen werden sich auf den Gesamtverlauf des Wettbewerbs konzentrieren, um das "phänomenale Kommunikationsmaß" vom Image von Jiangsu-Tourismus zu erreichen.



Dieser Wettbewerb hat vier Schwerpunkte: Erstens, internationale Perspektive. Der Wettbewerb wird Fotografiearbeiten aus aller Welt sammeln. Zweitens, holistischer Tourismus. Im Rahmen des Wettbewerbs werden weltweit Fotografiearbeiten zu Jiangsus regionaler Tourismuslandschaft, Volkskultur, Besonderheiten, Tourismusfestivals und so weiter gesammelt. Drittens, verschiedene Sichtweisen. Der Wettbewerb setzt sich aus drei Hauptgruppen zusammen, d.h. Kamera, Mobiltelefon und UAV. Viertens, detaillierte Auseinandersetzung mit malerischen Orten. Die Touren zu malerischen Orten in 13 Präfektur- und munizipalen Städten in Jiangsu, an der chinesische und ausländische Fotografen teilnehmen, begannen Mitte April.



Zum Wettbewerb wird eine starke Aufstellung an Preisrichtern eingeladen. So werden einige Fotografieexperten, einschließlich Benjamin Brink, Senior Picture Editor von The Oregonian; Carlos Spottorno, ein spanischer Fotograf; Zhu Xianmin, Fachberater der China Photographers Association; Wang Dajun, stellvertretender Vorsitzende der Jiangsu Association von Photographers; ShenYao, Vorsitzender der Jiangsu Association of Photographers; usw., Preisrichter für den Wettbewerb sein. Der Wettbewerb dauert von Mai bis September 2017 und Sie können ihn über die offizielle Webseite (www.shuiyunjiangsu.com) oder den offiziellen Wechat (Water Charm Jiangsu Holistic Tourism) verfolgen. Preisgekrönte Arbeiten werden auf der ganzen Welt ausgestellt und eventuell über den Großbildschirm am New York Times Square und in der Xinhua News Agency Paris Galley präsentiert.



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.shuiyunjiangsu.com oder senden Sie eine E-Mail an wonderful_js@163.com



