Magna International Inc. (TSX: MG, NYSE: MGA) gab die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre von 2017 bekannt. Insgesamt 277.209.607 Stammaktien bzw. 72,69 % unserer ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien waren auf der Versammlung an der Abstimmung beteiligt. Die Aktionäre stimmten über die einzelnen Tagesordnungspunkte per Handzeichen ab. Auf Grundlage von Stimmrechtsvollmachten, die vor der Versammlung eingegangen waren, und den persönlich abgegebenen Stimmen wurden alle Vorstandskandidaten mit den folgenden deutlichen Mehrheiten gewählt:











Nominierungsstimmen FÜR Scott B. Bonham 99,76 % Peter G. Bowie 99,72 % Lady Barbara Judge 97,97 % Dr. Kurt J. Lauk 99,83 % Cynthia A. Niekamp 99,82 % William A. Ruh 99,86 % Dr. Indira V. Samarasekera 98,77 % Donald J. Walker 99,87 % Lawrence D. Worrall 98,67 % William L. Young 98,71 %



Außerdem wurde der Say-on-Pay-Vorschlag von Magna, also der Vorschlag zur Vorstandsvergütung, mit 92,19 % der Stimmen angenommen, die auf Grundlage der Stimmrechtsvollmachten, die vor der Versammlung eingegangen waren, und persönlich abgegeben wurden. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse finden sich in Anhang "A" dieser Pressemitteilung.



UNSERE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT [1]



Wir sind ein führender, weltweit tätiger Automobilzulieferer mit 321 Fertigungsbetrieben und 102 Produktentwicklungs-, Konstruktions- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Wir beschäftigen über 159.000 Mitarbeiter, die bestrebt sind, unseren Kunden mithilfe innovativer Produkte und Herstellungsverfahren auf höchstem Niveau einen überdurchschnittlichen Mehrwert zu bieten. Unsere Kompetenzen umfassen die komplette Fahrzeugtechnik und Auftragsfertigung. Unsere Produktpalette beinhaltet Karosserien, Fahrwerke, Außenteile, Sitze, Antriebsstränge, aktive Fahrerassistenzsysteme, Spiegel, Verschlüsse und Dachsysteme, und wir verfügen über Elektronik- und Software-Kompetenzen in vielen dieser Bereiche. Unsere Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (MG) und der New York Stock Exchange (MGA) gehandelt. Weitere Informationen über Magna finden Sie auf unserer Website http://www.magna.com.



[1] Diese Zahlen berücksichtigen Produktionsbetriebe, Entwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren sowie Mitarbeiter von bestimmten nach Aktienkapital ausgewiesenen Betrieben.



Abstimmung Ja-Stimmen Enthaltungen/Nein-Stimmen Anzahl % Anzahl % Wahl von Scott B. Bonham als Vorstandsmitglied 258.195.412 99,76 614.135 0,24 Wahl von Peter G. Bowie als Vorstandsmitglied 258.075.876 99,72 733.670 0,28 Wahl von Lady Barbara Judge als Vorstandsmitglied 253.553.704 97,97 5.255.843 2,03 Wahl von Dr. Kurt J. Lauk als Vorstandsmitglied 258.370.214 99,83 439.332 0,17 Wahl von Cynthia A. Niekamp als Vorstandsmitglied 258.350.970 99,82 458.576 0,18 Wahl von William A. Ruh als Vorstandsmitglied 258.436.555 99,86 372.993 0,14 Wahl von Dr. Indira V. Samarasekera als Vorstandsmitglied 255.613.802 98,77 3.195.744 1,23 Wahl von Donald J. Walker als Vorstandsmitglied 258.481.919 99,87 327.565 0,13 Wahl von Lawrence D. Worrall als Vorstandsmitglied 255.373.016 98,67 3.436.531 1,33 Wahl von William L. Young als Vorstandsmitglied 255.479.889 98,71 3.329.659 1,29 Erneute Ernennung von Deloitte LLP als Wirtschaftsprüfer 276.184.420 99,63 1.022.261 0,37 Beschluss des Beirats zur Vorstandsvergütung 238.602.711 92,19 20.205.970 7,81



ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN: Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations, louis.tonelli@magna.com, +1-905-726-7035; ANSPRECHPARTNERIN FÜR MEDIEN: Tracy Fuerst, Vorstandsmitglied of Corporate Communications & PR, tracy.fuerst@magna.com , +1-248-631-5396



