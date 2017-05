Zug - Das Immobilienunternehmen PSP Swiss Property hat im ersten Quartal 2017 einen leichten Rückgang beim Liegenschaftsertrag verzeichnet. Die Gewinnzahlen kamen dagegen deutlich unter dem Vorjahr zu liegen, was im Wesentlichen mit einem geringeren Verkaufserfolg von Eigentumswohnungen zu erklären ist und vom Unternehmen auch in etwa so in Aussicht gestellt wurde. Die Gewinnguidance für das Gesamtjahr wird entsprechend bestätigt. An der Börse werfen die Neuigkeiten keine grossen Wellen.

Der Liegenschaftsertrag sank von Januar bis März um 1,5% auf 68,4 Mio CHF, wie PSP am Freitag mitteilte. Der Leerstand hat im Vergleich zur Vorjahresperiode allerdings zugenommen auf 9,1% von 8,7%, jeweils gemessen per Ende März. Seit Jahresbeginn wurden hier allerdings Fortschritte erzielt, lag die Quote Ende 2016 doch noch bei 9,3%. Neu rechnet die Unternehmensleitung mit einer tieferen Leerstandsquote per Ende Jahr von "rund 9%". Die im März abgegebene Prognose lautete auf "rund 10%".

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA kam mit 57,2 Mio CHF um 12% unter dem Vorjahr zu liegen und der Reingewinn mit 40,3 Mio um 14% tiefer. Den Rückgang führt das Unternehmen im Wesentlichen auf den im Vergleich zum Vorjahr geringeren ...

