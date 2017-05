So hatte Gaist Dichtungstechnik, ein Spin-Off der Fachhochschule Münster, im Auftrag des Anbieters Revoseal Europe die klassische Spießblech-Grafit-Dichtung mit einer Federzahn-Dichtung des Anbieters verglichen. Unter realistischen Testbedingungen zeigt sich vor allem, wie fehleranfällig die alte Technologie bereits im Einbau ist. Die Folgen reichen von Leckagen bis zu Komplettausfällen des Dichtungssystems - mit entsprechenden kostenintensiven Folgen für Instandsetzung und Stillstände: In der Prozessindustrie in Deutschland ließen sich Einsparpotenziale in Millionenhöhe heben.

Die ganzheitliche Betrachtung einer Flanschverbindung ist mit der VDI Richtlinie 2290 zum Stand der Technik geworden. Dennoch sind vergleichende Tests auf Basis der Richtlinie bislang eine Seltenheit. Die richtige Dichtungstechnologie, die passende Geometrie und der möglichst einfache Einbau sind die Parameter, die über die Fehleranfälligkeit der Verbindung entscheiden.

TA-Luft-Kriterien auch bei niedrigem Anzugsmoment sicher einhalten

Die Einhaltung der TA-Luft-Kriterien ist für eine Vielzahl der verbauten, althergebrachten Dichtungssysteme eine große Herausforderung. In der Gaist-Versuchsanordnung wird ein DN50-PN40-Flansch unter realistischen Bedingungen getestet, ein aufgrund seiner Geometrie ...

