In der Gemeinde Stettfeld im unterfränkischen Landkreis Haßberge ist am späten Donnerstagabend ein 29 Jahre alter Mann bei einem landwirtschaftlichen Betriebsunfall ums Leben gekommen. Der Mann sei bei Feldarbeiten in eine Siliermaschine geraten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 29-Jährige wurde vermutlich bei dem Versuch, eine Verstopfung zu beseitigen, von der Maschine erfasst und ins Presswerk gezogen. Das Opfer hatte die Maschine gemeinsam mit zwei anderen Männern zum Zerkleinern von Pflanzen eingesetzt. Dem 29-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden: Er starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Unfallzeugen erlitten einen schweren Schock.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen. Dabei sind auch ein technischer Sachverständiger und die Berufsgenossenschaft mit eingebunden.