Wien - PIMCO ist wieder auf Kurs: Die Asset-Management-Tochter der Allianz Gruppe konnte im ersten Quartal des laufenden Jahres mit 21 Milliarden Euro die stärksten Nettomittelzuflüsse seit dem ersten Quartal 2013 verbuchen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit habe die Fondsgesellschaft in hohem Maße zum Gesamtwachstum im Geschäftsbereich Asset Management im ersten Quartal beigetragen: Insgesamt sei das operative Ergebnis in den ersten drei Monaten 2017 um 24,4 Prozent auf 572 Millionen Euro gewachsen.

